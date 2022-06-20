دخلت جينيس.. لارسون أكبر سيدة بالعالم تقفز بالمظلة عن عمر 103 أعوام (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأشار المسؤول عن تسجيل الرقم القياسى من موسوعة جينيس، إلى أن روت لارسون قفزت جنبًا إلى جنب مع خبير المظلات يواكيم جوهانسون، وكانت تستمع إلى أغنية "تراى يور وينغز".

وقالت الموسوعة العالمية إن لارسون هبطت بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر 102 عامًا، وذلك عندما قررت تحطيم الرقم القياسى لأكبر امرأة تقوم بالقفز بالمظلة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتحب لارسون "بعيدًا عن القفز بالمظلة"، قضاء الوقت مع عائلتها المكونة من 5 أبناء و19 حفيدًا و30 من أبناء أحفادها، حيث يستمتعون بالغناء وحل الألغاز المتقاطعة.

وحطمت روت لارسون الرقم القياسى السابق للقفز بالمظلة بواسطة امرأة، الذى حققته كاثرين كيتى هودجز فى عام 2019 عن عمر 103 أعوام و129 يومًا، وفقًا لموسوعة "جينيس".

يذكر أن أكبر رجل فى العالم قفز بالمظلة هو آلفريد آل بلاشك، الذى فعلها فى عام 2020 عن عمر 103 أعوام و181 يومًا.