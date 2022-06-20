تحت عجلات القطار.. «سوبر مان» ينقذ سيدة هندية من الموت المحقق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - والتقطت كاميرات المراقبة بمحطة القطار مقطع فيديو أظهر إنقاذ رجل شرطى، لسيدة مسنة فى ولاية اوتار براديش الهندية، بحسب "العربية".
وأظهر المقطع الشرطى العجوز وهو يحذر السيدة من العبور فوق القضبان قبل لحظات قليلة من قدوم القطار إلى المحطة، إلا أن السيدة المسنة لم تدرك مخاطر التحذير فعبرت على شريط القطار، فقام بالتدخل سريعًا لإنقاذها كالبرق، وأمسك بها وشدها إلى برالأمان.
من جانبها نشرت وزارة السكك الحديدية بالهند مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع تويتر، معلقة: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وتحرك شرطة المحطة".
وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى الهند، وجاءت الكثير من التعليقات التى تثنى على الشرطى وموقفه البطولى، واسمه "كامليش كومار دوبى"، وسرعة بديهته، وأطلق عليه البعض "الرجل الخارق" أو "سوبر مان".
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