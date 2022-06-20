أسترالى يدخل موسوعة جينيس بعد ممارسة تمرين الضغط لمدة ساعة

جدة - نرمين السيد - وتمكن الشاب من تحطيم الأرقام القياسية من خلال ممارسة عدد من تمرينات الضغط لمدة بلغت ساعة واحدة. ويدعى ذلك الشاب الأسترالى "دانيال سكالى"، ونجح فى تنفيذ 3182 تمرين البلانك خلال ساعة. وكشفت وكالة "يو بى آى" عن تفوقه على جاراد يونج، الذى حقق حوالى 100 تمرين ضغط. وقال سكالى إنه لجأ إلى تمرينات الضغط بعد إصابته بمتلازمة الألم النطاقى المعقد النادرة، بعدما كسر ذراعه وهو فى سن الثانية عشر.

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