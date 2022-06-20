ببطارية كبيرة.. «Tecno Pova 3» هاتف جديد من تكنو

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Tecno Pova 3" بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وبجودة Full HD.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة تبدأ من 6 جيجابايت و تصل إلى 11 جيجابايت، كما أنه سيوفر ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD، وفقا لموقع "Gsmarena" التقنى.
ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، المستشعر الأساسى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يجلب الهاتف مستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابيكسل، و بالنسبة للكاميرا الأمامية ستأتى بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة وتبلغ قوتها 7000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.
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