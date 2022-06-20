جدة - نرمين السيد - وفى واقعة غريبة من نوعها، حرص عروسان على مشاركة الضيوف فى جميع تفاصيل حفل الزفاف من خلال المساهمة فى مصاريف المصور وفستان الزفاف والمكياج وشهر العسل.
ورصد موقع "reddit" أن هناك شخص تمت دعوته من قبل عروسين عبر الإنترنت، ولكن اكتشف تفاصيل غريبة وهى رفض العروسين لمختلف أشكال الهدايا من الأقارب والمعارف.
ويرغب الثنائى فى الحصول على الإسهامات المالية لأجل دعم حفل الزفاف بجميع تفاصيله، وفقا لموقع "timesnownews".
ومن المفترض أن يبلغ عدد الضيوف 125 فرد، لذلك يجب على كل فرد المساهمة بمبلغ لا يقل عن 250 دولارا، لمساعدة الزوجين فى وضع الميزانية لسداد مصاريف زواجهم.
ولقيت الفكرة الكثير من الاعتراضات بسبب الطريقة التى تم عرضها، ولكن هناك بعض الآراء الداعمة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعوة فرح.. الحضور بـ 250 دولارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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