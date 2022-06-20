دعوة فرح.. الحضور بـ 250 دولارا

جدة - نرمين السيد - وفى واقعة غريبة من نوعها، حرص عروسان على مشاركة الضيوف فى جميع تفاصيل حفل الزفاف من خلال المساهمة فى مصاريف المصور وفستان الزفاف والمكياج وشهر العسل.

ورصد موقع "reddit" أن هناك شخص تمت دعوته من قبل عروسين عبر الإنترنت، ولكن اكتشف تفاصيل غريبة وهى رفض العروسين لمختلف أشكال الهدايا من الأقارب والمعارف.

ويرغب الثنائى فى الحصول على الإسهامات المالية لأجل دعم حفل الزفاف بجميع تفاصيله، وفقا لموقع "timesnownews".

ومن المفترض أن يبلغ عدد الضيوف 125 فرد، لذلك يجب على كل فرد المساهمة بمبلغ لا يقل عن 250 دولارا، لمساعدة الزوجين فى وضع الميزانية لسداد مصاريف زواجهم.

ولقيت الفكرة الكثير من الاعتراضات بسبب الطريقة التى تم عرضها، ولكن هناك بعض الآراء الداعمة لها.