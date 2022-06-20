سر رشاقة الأربعينية بيونسيه (صور)

جدة - نرمين السيد - وتستعين بيونسيه بنظام غذائى لأجل الحصول على قوامها الرشيق والجذاب طوال الوقت، بالإضافة إلى ممارستها للأنشطة الرياضية.

وكشفت بيونسيه عن النظام الغذائى الذى تتبعه، ليساعدها فى الحفاظ على رشاقتها فى سن الأربعين، وفقا لموقع "إيت ذيس نوت ذات"، منها:

-منع الكربوهيدرات:

أشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى كربوهيدرات ولكن بكميات معتدلة، لكونها تشكل خطورة على شكل الجسم وتسبب زيادة الوزن.

-عدم تناول اللحوم الحمراء:

أوقفت بيونسيه تناول اللحوم الحمراء وتنازلت عن فوائدها الغذائية، لكنها معتقدة بأن تأثيرها الضار يفوق نفعها.

-عدم تناول السمك:

قالت إن تناول الأسماك يقلل من خطر تناول السموم الضارة بالجسم، والتى من الممكن أن تؤثر سلبا على صحة متناوليها.

-قطع السكر:

يلعب الاستغناء عن السكر دورا مهما فى فقدان دهون البطن بشكل أسرع، بالإضافة إلى المزيد من التمتع بالنشاط.

-عدم الاستعانة بمنتجات الألبان:

يساهم الاستغناء عن منتجات الألبان فى تهدئة الالتهابات وتقليل الانتفاخات وتنظيم عملية الهضم.