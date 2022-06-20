بسبب سرقة البيانات.. جوجل تحذر من تطبيق شائع فى هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن تطبيق "PIP Pic Camera Photo Editor"، يحمل روابط لسرقة بيانات المستخدمين.

ونصحت جوجل مستخدمى هواتف أندرويد بضرورة حذف التطبيق حال تثبيته، وخصوصا بعد تحميله أكثر من مليون مرة، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبرس".

وأوضحت أن ذلك التطبيق المخصص للصور يعمل على سرقة البيانات من خلال الاستعانة بأسماء المستخدمين وكلمات المرور، لذا يعطى فرصة للهاكرز بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال لجهات الاتصال.

كما حظرت شركة متخصصة فى الأمن الإلكترونى من 4 تطبيقات لتسببها فى سرقة البيانات، منها:

-Wild & Exotic Animal Wallpaper.

-ZodiHoroscope.

-PIP Camera 2022.

-Magnifier Flashlight.