19 مليون دولار.. سعر وجبة غداء مع الملياردير وارن بافيت

جدة - نرمين السيد - وافتتح المزاد يوم الأحد الماضى بسعر 25 ألف دولار، وتم إغلاقه ليلة الجمعة على 19 مليونا و100 دولار، مقابل تناول الغداء مع الملياردير الأمريكى وارن بافيت.

وأشرت مجموعة "إى باى" المخصصة للتجارة الإلكترونية، أن تلك المبالغ مخصصة لمنظمة "جلايد" التى تحارب الفقر من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين وتوفير المأوى والفحوصات الطبية لهم، ولا تقتصر مهامها عند ذلك الحد بل تسعى لتوفير التدريب المهنى لهم.

ولكن لم يرغب المتبرع الكشف عن هويته، كما يستعد لتناول الغداء بجانب 7 ضيوف آخرين فى مطعم إند ولينسكى بنيويورك.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال الأمريكى فى مجال العملات المشفرة جاستن صن، دفع 4.6 مليون دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت، فى آخر مزاد أقيم قبل الجائحة أى عام 2019.