بسعر مناسب وإمكانيات جبارة.. مواصفات هاتف «Realme C30» الجديد

جدة - نرمين السيد - Realme C30 ويأتى هاتف "Realme C30" بتصميم مميز ويحتوى على حواف مسطحة بجميع الجوانب الأربعة بالإضافة إلى شاشة مسطحة بالأمام وغطاء مسطح فى الخلف ومقلّم. ويُطرح الهاتف بشاشة يبلغ قياسها 6.58 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة عرض Full HD Plus. مواصفات Realme C30 ويزود بكاميرا أمامية تصل دقتها إلى 5 ميجابيكسل، وبطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 2 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت أو ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وفقا لموقع "Gizmochina". ألوان وسعر Realme C30 ويتوفر "Realme C30" بـ 3 ألوان: الأسود والأزرق الفاتح والأخضر، وبسعر يبلغ 154 دولار أى حوالى 2850 جنيه مصرى.

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