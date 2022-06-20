المنحوس منحوس.. عريس يفقد أمواله ويتم القبض عليه قبل الزفاف!

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جدة - نرمين السيد - وقالت ديلى ميل إن العريس خسر كل أمواله فى شراء العملات المشفرة، وتم القبض عليه أثناء محاولته سرقة أحد المتاجر تحت تهديد السلاح، لتعويض الأموال التى خسرها.
وجاءت خسارة الأموال بالنسبة إلى العريس البريطانى المنحوس فى وقت مهم، حيث كان على وشك الزواج ويحتاج الأموال لإتمام زفافه، لكن بعد أن اكتشف أنه وقع ضحية النصب فى عالم العملات الرقمية، أصبح لصًا وحاول سرقة متجر حكومى تحت تهديد السلاح.
وكشفت ديلى ميل عن أن محكمة نيوكاسل، استمعت إلى شهادات فى قضية العريس البريطانى، والتى تتمثل فى محاولة سرقة متجر بقالة تحت تهديد السلاح، حيث أكدت التحريات أنه خسر كل أمواله فى استثمارات الأموال الرقمية، وبعد ساعة واحدة من علمه بالخسارة فكر فى السرقة مهددا العاملين فى المتجر بالسلاح.
وكشفت الصحيفة أن صاحب المتجر والعامل الموجود رفضا الاستسلام لـ العريس وتمكنا من السيطرة عليه حتى قدمت الشرطة.
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