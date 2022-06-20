واتساب يسعى لتحسين هذه الميزة بـ الرموز التعبيرية

جدة - نرمين السيد - وطرح واتساب مؤخرا ميزة التفاعل مع الرسائل الواردة من خلال الاستعانة بـ 6 رموز تعبيرية مختلفة.

ويعمل التطبيق على إضافة المزيد من المزايا، حيث يُطرح قريبا ميزة "الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية"، بشكل أفضل عند استخدامها فى ألبوم صور مشترك أو دردشة جماعية، وفقا لموقع "9to5mac".

ويسعى التطبيق لإطلاق نسخة من تلك الميزة، تسمح للمستخدمين التفاعل بأى رمز تعبيرى متاح ضمن مكتبة الرموز على المنصة.

ويتم استخدام الميزة من خلال الضغط مطولا على الرسالة، وتظهر وقتها ظهور الرموز التعبيرية ونحتاج وقتها إلى الضغط على الشكل المرغوب، ولكن ستم إضافة علامة "+" لإتاحة الاختيار من أى رمز تعبيرى متاح.