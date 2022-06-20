الأرصاد توجه 5 نصائح عاجلة لـ التعامل مع صيف 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه يجب متابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، لافتة إلى أهمية الابتعاد قدر الإمكان من أشعة الشمس والتعرض المباشر لها، فضلا عن الوقاية من الشمس عن طريق المظلات الشمسية، وعدم التواجد فى الأأماكن سيئة التهوية.
وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية سمات فصل الصيف 2022، ومتوسط درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة فيه.
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون فصل الصيف أكثر استقرارا فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن فصل الصيف الذى سيبدأ غدا الثلاثاء، وينتهى بعد 3 أشهر، تكون فيه الرطوبة عالية عن أى فصل آخر.
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