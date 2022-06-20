جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن سونى بدأت العمل على مستشعر CMOS جديد من الفئة المتوسطة على أن يكون أحد إصدارات سونى من سلسلة مستشعرات IMX800.
ومن المقرر أن يكون هذا المستشعر أول إصدار من سونى مستشعرات كاميرا الهاتف بدقة 100 ميجا بيكسل.
ويستهدف المستشعر الجديد من سونى الإصدارات المتوسطة الهاوتف الذكية، ومن المتوقع أن ينافس مستشعر سامسونج HM2 الذى قدم فى هواتف Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi K50 Pro.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سونى تطلق مستشعر جديد للفئة المتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.