سونى تطلق مستشعر جديد للفئة المتوسطة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن سونى بدأت العمل على مستشعر CMOS جديد من الفئة المتوسطة على أن يكون أحد إصدارات سونى من سلسلة مستشعرات IMX800.

ومن المقرر أن يكون هذا المستشعر أول إصدار من سونى مستشعرات كاميرا الهاتف بدقة 100 ميجا بيكسل.

ويستهدف المستشعر الجديد من سونى الإصدارات المتوسطة الهاوتف الذكية، ومن المتوقع أن ينافس مستشعر سامسونج HM2 الذى قدم فى هواتف Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi K50 Pro.