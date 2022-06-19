صورة لآينشتاين تثير جدلا كبيرا فى العراق

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جدة - نرمين السيد - وادعى الناشرون أن الصرة نادرة، وتجمع آينشاتين بعبدالله، وهو أول رئيس لجامعة بغداد وأحد طلاب عبقرى الفيزياء الألمانى.
وتسأل الكثيرون عن حقيقة الصورة وتاريخها وتفاصيلها، تلك الصورة التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لكن تبين أن اللقطة مزيفة، وفقًا لـ "العربية".
وتبين أن الصورة تعود لآينشتاين بينما كان واقفًا إلى جانب خريجين من جامعة يشيفا خلال زيارة إلى معهد الدراسات المتقدمة فى بلدة برينستون الأمريكية.
وظهر عالم الفيزياء الشهير مع 5 رجال فى صورة لتاريخ السابع من أغسطس عام 1952، وقد نشرت الصور على موقع "غيتى إيمدجز" بحسب ما قالت وكالة "فرانس برس".
وانتشرت الصورة حينها بتعلق: "5 خريجين من جامعة يشيفا يستمتعون فى زيارة مع العالم الشهير ألبرت آينشتاين فى معهد الدراسات المتقدمة فى برينستون"، مع أسماء الطلاب الخمسة، دون أى ذكر لوجود عالم الفيزياء العراقى عبدالجابر عبدالله بين هؤلاء الطلاب.
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