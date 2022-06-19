لمستخدمى ويندوز 11.. ميزة جديدة تدعم الخصوصية

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية تتيح لمستخدمى نظام تشغيل ويندوز 11 بالحصول على قائمة بجميع التطبيقات التى وصلت مؤخرًا إلى المعلومات والأجهزة الحساسة، بما فى ذلك الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال.





وأشارت مايكروسوفت إلى أنه يمكن للشخص مراقبة الاستخدام، أو معرفة ما تفعله تلك التطبيقات أو الأدوات، وتعد هذا الميزة مهمة لأنه يمكن إساءة استخدامها للتجسس على مكانك أو يفعله الميكرفون أو الكاميرا.

وتجهز شركة مايكروسفت لوحة معلومات خصوصية جديدة لنظام تشغيل ويندوز 11 داخل تطبيق الإعدادات، وتدمج الشركة اللوحة الجديدة فى صفحة الأمان والخصوصية الموجودة فى الإعدادات.

وتعمل ميزة الخصوصية الجديدة على تتبع التطبيقات التى وصلت إلى معلومات حساسة لأخرى مرتبطة بموقعك ومكالماتك الهاتفية ورسائلك ولقطات الشاشة خلال الأسبوع الماضى.