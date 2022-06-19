صخور الثعابين على المريخ.. ناسا متهمة بإخفاء الحقيقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأسبوع الماضى عن ظهور صخرتين ملتويتين على سطح كوكب المريخ، أشبه بثعبانين، فى صورة التقطتها المركبة الفضائية الجوالة "Curiosity" منذ عامين على الكوكب الأحمر.





فيما اتهم البريطانى غيلر، المهتم بشؤون الفضاء، ناسا بالكذب وإخفاء حقيقة الصخرتين الشبيهتين أيضًا ببرجين ملتويين، والذى قال لصحيفة "Daily star" الإنجليزية إن ما صورته المركبة قبل شهر ولم تكشف عنه الوكالة إلا منذ أسبوع فقط، هو بقايا جسم غامض محطم، وأى شخص منطقى يمكنه أن يخبرنا بأنها ليسن ضخورًا.

وأوضحت ناسا أن علماءها على معرفة تامة بماهية التشكيل الصخرى فى الفوهة المعروفة باسم Gale على المريخ، وأكدت أنها تكوينات صخرية ملتوية على الأرض منها الكثير "إلا أن هذا لا يعنى بأنها ليست مهمة".

ورد غيلر على تصريحات ناسا بأن الهياكل الملتوية كانت ذات يوم جزءًا داخليًا من جسم غامض مصمم بدقة، وأن هذه القطعة الصخرية تبدو له وكأنها انفصال عن جسم غامض، لافتًا إلى أنها غير طبيعية، بحسب "العربية".

وأشار خبراء معهد SETI "وهو منظمة غير ربحية تركز على البحث عن الحياة فى الكون" إلى أن التكوينات الملتوية هى ببساطة قطع من الصخر، تكونت كعمدة من مواد شبيهة بالأسمنت كانت تملأ شقوق الأساس القديمة فى الصخور الرسوبية، ممع تآكل الصخور اللينة تدريجيًا، ظلت تيارات المواد المتماسكة قائمة.