«عشان ما يتضحكش عليك».. 9 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

جدة - نرمين السيد - 9 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

أولًا: إجراء فحص ظاهرى على الأضحية.

ثانيًا: التأكد من أنها متوافقة مع الشروط الشرعية.

ثالثًا: أن تكون الأضحية نشيطة، لأن عدم الحركة دليل على المرض.

رابعًا: أن تكون شهيتها مفتوحة لأن المريضة لا تقبل على الأكل.

خامسًا: التأكد من خلوها من إفرازات أو التهابات فى الفم أو الأنف أو اللسان.

سادسًا: أن تكون الأضحية تتنفس بشكل طبيعى.

سابعًا: أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهت اللون.

ثامنًا: أن يكون رأس الأضحية مرفوعًا لأعلى والأرجل مستقيمة وقوية.

تاسعًا: أن تكون العينان لامعتان وبراقتان، ولايوجد بهما اصفرار أو احمرار.