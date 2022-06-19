«عشان ما يتضحكش عليك».. 9 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

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جدة - نرمين السيد - 9 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء الأضحية
أولًا: إجراء فحص ظاهرى على الأضحية.
ثانيًا: التأكد من أنها متوافقة مع الشروط الشرعية.
ثالثًا: أن تكون الأضحية نشيطة، لأن عدم الحركة دليل على المرض.
رابعًا: أن تكون شهيتها مفتوحة لأن المريضة لا تقبل على الأكل.
خامسًا: التأكد من خلوها من إفرازات أو التهابات فى الفم أو الأنف أو اللسان.
سادسًا: أن تكون الأضحية تتنفس بشكل طبيعى.
سابعًا: أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهت اللون.
ثامنًا: أن يكون رأس الأضحية مرفوعًا لأعلى والأرجل مستقيمة وقوية.
تاسعًا: أن تكون العينان لامعتان وبراقتان، ولايوجد بهما اصفرار أو احمرار.
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