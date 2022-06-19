خطوات إنقاذ الغريق فى المصايف

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جدة - نرمين السيد - وقدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" طريقة إنقاذ شخص من الغرق.
وأشارت الصحة إلى أنه يجب تذكر الكلمات التالية بالترتيب (وصول، رمى، تجديف، ذهاب).
وأوضحت أنه يجب من مكان ثابت مد اليد أو العصا للوصول إلى الغريق، ثم رمى شيئا له خاصية الطفو على الماء مثل سترة الطفو الشخصية أو قطعة خشب أو صندوق فلينى.
وفى حالة تواجد قارب صغير يجب التجديف به للوصل إلى الشخص الغريق، ثم محاولة السباحة والذهاب إلى الشخص، وبسبب كون الأمر خطيرا لذا لا يقدم عليه أى فرد إلا إذا كان مدربا للقيام بذلك ومعه المعدات المناسبة.
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