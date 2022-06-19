جوجل تحتفل بعيد الأب بنشر رسوم متحركة تعكس روابط الآباء والأبناء

جدة - نرمين السيد - وكتبت "جوجل" تعقيبا على تلك الرسومات قائلة "إذا كان الأب قريبا أو بعيدا، اصنع له قطعة فنية صغيرة من قلبك من خلال الرسومات التفاعلية والكروت الرقمية اليوم.. عيد أب سعيد".

ونشرت "جوجل" رسوما متحركة تظهر فيها يدان إحداهما لطفل والأخرى للأب وهما يتشاركان معا فى اللعب والرسم ويمسكان بعضهما البعض للتعبير عن الروابط القوية بين الآباء والأبناء واعترافا بدور الأب فى حياة ابنائه.

ويعد عيد الأب احتفالا عالميا اجتماعيا، ويختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به فى أيام مختلفة فى أنحاء العالم، حيث تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية والعربية فى أيام مختلفة من شهر يونيو، فعلى سبيل المثال تحتلف السعودية بهذا اليوم فى يوم 20 يونيو، بينما يحتفل بهذا اليوم فى العديد من الدول الغربية فى 21 يونيو غير أن أغلب الدول تحتفل بهذا اليوم فى الأحد الثالث من شهر يونيو نسبة لسيدة أمريكية أردات تكريم والدها.

وجاءت فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب من سيدة تدعى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم.

وأرادت "سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت، خاصة أن زوجته سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وكانت المرة الأولى التى يتم فيها الاحتفال بعيد الأب يوم 19 يونيو عام 1910، وفى عام 1972، اعتبر الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون هذا اليوم عيدا وطنيا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.