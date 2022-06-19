الفلك: بعد غد.. أطول ساعات النهار خلال العام مع الانقلاب الصيفى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه فى الساعة 11 و14 دقيقة صباح بعد غد، الثلاثاء، بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ستحدث لحظة "الانقلاب الصيفى" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية.





وأشار القاضى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد، إلى أن الثلاثاء المقبل هو اليوم الأطول من حيث عدد ساعات النهار وأقصر ليل فى العام، لافتا إلى أن حدوث لحظة الانقلاب الصيفى تعلن ذروة فصل الصيف فلكيا وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فسيبلغ طول فصل الصيف هذا العام 92 يوماً و 17 ساعة و40 دقيقة.

وأضاف أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا فى السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفى بحيث يكون النهار فى نصف الكرة الشمالى أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومى إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفى الذى يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.

وأكد القاضى أنه لا يوجد ارتباط فلكى بين حدوث الانقلابين الشمسيين الصيفى والشتوى ودرجة حرارة الطقس، حيث أن نشأة الصيف والشتاء تأتى نتيجة انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف وليس بسبب قرب أو بعد كوكب الأرض عن الشمس.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد صميدة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن الشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وقال إنه بعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفى) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف صميدة أنه فى يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى، وفى هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة يتصل الشفق المسائى بالشفق الصباحى، وتسمى الليالى فى هذه الحالة "الليالى البيضاء" (white nights).

ولفت إلى أنه فى هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل( Midnight sun) وفى الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوى.