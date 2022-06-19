عبر تجميد الجثث.. حلم العودة بعد الموت للأثرياء فقط فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشركة فرصة للأثرياء العودة من الموت من خلال تجميدهم بعد موتهم داخل ثلاجة مبردة لحفظ الجثث، لإتاحة الفرصة لإحيائها بعد ذلك من خلال العلم.

ولتنفيذ الخدمة الجديدة، أنشأت شركة "Southern Cryonics" الأسترالية، مرفقا عالى التقنية فى ريف هولبروك بـ نيو ساوث ويلز.

وللتمكن من حفظ الموتى وعودتهم للحياة فيما بعد، يجب دفع الأفراد مبلغ قدره 150 ألف دولار، لأجل تغليفهم بالنيتروجين السائل عند درجات حرارة قريبة من -200 درجة مئوية فى الغرف الفولاذية المجهزة.

ويتم وضع الجثث فى وضعيات معينة من خلال وضعهم داخل المبرد، ورفع القدمين حتى يكون للدماغ فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وتمتلك تلك المنظمة حوالى 40 مكانا، للاستفادة بها فى المرحلة الأولى، كما تخطط لإنشاء 600 مكان آخر.