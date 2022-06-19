بسبب «TikTok».. أزمة جديدة تواجه يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير حديثة عن استعداد يوتيوب لاستخدام استراتيجية جديدة بعد نجاج "TikTok" وتقليص حجم الإعلانات على منصتها مقارنة بـ "تيك توك".

ولفتت نتائج دراسة أجريت مؤخرا، إلى أن تيك توك تمكن من سحب حوالى ما يزيد عن ربع مليار دولار من إيرادات يوتيوب بعد زيادة نسبة مشاهدة الفيديوهات القصيرة.

وتوقعت مؤسسة "MoffettNathanson"، التى قامت بالدراسة، أن يوتيوب يفقد 275 مليون دولار من عائدات الإعلانات مع تباطؤ ملحوظ فى النمو الخاص بالمستخدمين ومنشئى المحتوى، وخصوصا بعد دخول تطبيقا "ميتا" عالم الفيديوهات الصغيرة من خلال الـ "Reels".

جدير بالذكر أن المسؤولون التنفيذيون فى شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل ويوتيوب، حذروا بعد تراج الأرباح الأخيرة، ولكن يتوقع بعض المحللين من تحقيق زيادة أخرى بعد استخدام ميزة Shorts.