جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير حديثة عن استعداد يوتيوب لاستخدام استراتيجية جديدة بعد نجاج "TikTok" وتقليص حجم الإعلانات على منصتها مقارنة بـ "تيك توك".
ولفتت نتائج دراسة أجريت مؤخرا، إلى أن تيك توك تمكن من سحب حوالى ما يزيد عن ربع مليار دولار من إيرادات يوتيوب بعد زيادة نسبة مشاهدة الفيديوهات القصيرة.
وتوقعت مؤسسة "MoffettNathanson"، التى قامت بالدراسة، أن يوتيوب يفقد 275 مليون دولار من عائدات الإعلانات مع تباطؤ ملحوظ فى النمو الخاص بالمستخدمين ومنشئى المحتوى، وخصوصا بعد دخول تطبيقا "ميتا" عالم الفيديوهات الصغيرة من خلال الـ "Reels".
جدير بالذكر أن المسؤولون التنفيذيون فى شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل ويوتيوب، حذروا بعد تراج الأرباح الأخيرة، ولكن يتوقع بعض المحللين من تحقيق زيادة أخرى بعد استخدام ميزة Shorts.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب «TikTok».. أزمة جديدة تواجه يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.