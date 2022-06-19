أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ«لاب توب»: رفضت إجراء الاختبار بطريقة الدمج

جدة - نرمين السيد - استضاف الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه على قناة cbc، ملك رمضان أول كفيفة تؤدى الامتحانات بـ"اللاب توب" في الشهادة الإعدادية وتحصل على مجموع 265.5 درجة من 280





وقالت ملك رمضان، إنها رفضت إجراء الامتحان بطريقة الدمج رغم أنها من ذوى الهمم، وتابعت: "أنا شايفة أن موضوع الدمج ده مش من حقى". وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن يفصلها على الدرجة النهائية بـ14 درجة ونصف "كنت متوقعة 230 إلى 250 درجة"، مؤكدة أن أسرتها دعمتها كثيرا.

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