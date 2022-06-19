من إيطاليا لتونس.. سباح عمره 69 عامًا يقطع مسافة 155 كيلو مترًا دون توقف

جدة - نرمين السيد - حقق السباح التونسى نجيب بالهادى البالغ من العمر 69 عاما انجازا عالميا جديدا اليوم السبت، بعد أن قطع مسافة 155 كيلو مترا سباحة متواصلة دون توقف من منطقة "بانتلاريا "الإيطالية إلى حدود سواحل ياسمين الحمامات بتونس.





وقدمت وزارة الشباب والرياضة التونسية التهنئة للسباح التونسى، مؤكدة أن هذا الانجاز يأتى فى إطار مواصلة خوض رهان التحديات الرياضية فى عالم السباحة الحرة. وقالت الوزارة التونسية إن السباح البطل نجيب بالهادى انطلق منذ يوم 15 يونيو الجارى فى مغامرة جديدة لتحقيق رقم قياسى جديد بقطعه مسافة 155 كيلو مترا من السباحة الحُرَّة بدون توقف بعمق مياه بحرية تصل إلى 1500 متر، وذلك لمدَّة استغرقت بين 60 و70 ساعة انطلاقا من سواحل إيطاليا وحتى ياسمين الحمامات بتونس.

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