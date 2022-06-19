جدة - نرمين السيد - وأعلن مارك عن المتجر الجديد خلال بث مباشر عبر منصة إنستجرام مع إيفا تشين، نائبة رئيس إنستجرام لشراكات الموضة. ويرى رئيس ميتا أن خيارات ملابس الموضة الجديدة هى وسيلة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم من خلال صورهم الرمزية. ومن المقرر أن يبدأ المتجر فى الظهور خلال الأسبوع المقبل، ويقدم فى البداية ملابس رقمية من بالنسياغا وبرادا وتوم براون، وتشمل هذه الملايس زى موتوكروس، وغطاء رأس بشعر، وبدلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «متجر ميتا للصور الرمزية».. مارك يعلن إطلاق متجرًا لبيع الملابس الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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