تقدم فى العمل ونصائح عاطفية.. توقعات الأبراج الأحد 19 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

فكر جيدًا فى العروض الجديدة بالعمل، وابحث عن العلاقات المريحة فسوف تفيدك مستقبلًا.

الثور

لا تستسلم للإحباط الذى يواجهك، حاول وابدأ من جديد، واختار شريك حياة يتوافق مع صفاتك.

الجوزاء

تجنب ما يزعجك فى العمل لكن احذر أن تتحول لشخصية سلبية، ومهّد للعلاجة بأسلوب جيد وواعى حتى يتقبل الطرف الأخر.

السرطان

استمر فى تطوير أدائك لتحقق طموحاتك فى العمل، وتجاهل الماضى بكل ذكرياته السيئة، وابدأ حياة جديدة.

الأسد

شارك مديرك أى قرار قد تتخذه فى العمل، ولا تقحم طرف ثالث فى علاقتك العاطفية.

العذراء

لا تتسرع وتحلى بالصبر قبل اتخاذ القرارات، وتحدث مع شريك حياتك أو أحد أقاربك للتخلص من الطاقة السلبية لديك.

العقرب

رتّب أولوياتك لتنجح فى عملك، وقوّى علاقتك بشريكك لتسقر الحياة العاطفية.

الميزان

تدرب جيدًا لتطوير مستواك فى العمل ليتحسن وضعك، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك وانسوا الماضى.

الجدى

حافظ على نشاطك وحيويتك فى العمل، وتمهل قبل الرد على أسئلة شريك حياتك حتى تكون إجابتك مقنعة.

القوس

ابتعد عن المشاكل فى العمل، وتعامل بإيجابية مع شريك حياتك.

الحوت

لا تكرر أخطائك فى العمل، واهتم بشريك حياتك وقدم له الهدايا.

الدلو

جدد طاقتك وحدّث أفكارك فى العمل، وافصل حياتك المهنية عن العلاقة العاطفية واقضى وقت ممتع مع عائلتك.