Android و iPhone.. واتساب تُطبق خيارات الخصوصية لجميع المستخدمين حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق الرسائل الشهير واتساب أنه ستطرح ميزة إخفاء الصور الشخصية للمستخدمين وآخر ظهور لهم ومعلوماتهم عن أشخاص بعينهم فى قوائم الاتصال الخاصة بهم، لجميع المستخدمين فى كل أنحاء العالم أجهزة Android و iPhone.





يذكر أن واتساب بدأت العام الماضى تطبيق هذه الميزة فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية على بعض الأجهزة بشكل محدود، حيث كانت الميزة فى المرحلة التجريبية. وكان متاح لمستخدم 3 خيارات هى خصوصية صورة الملف الشخصى وآخر ظهور له على التطبيق والمعلومات الخاص به، والآن هناك خيار أخر للمستخدم وهو «جهات الإتصال الخاصة به باستثناء».

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