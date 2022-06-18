شخص يدفع 19 مليون دولار فى مزاد للفوز بغذاء مع سابع أغنى رجل بالعالم

وتجاوز العرض الفائز فى المزاد، الذى أنتهى أمس، الرقم القياسى السابق البالغ 4.57 مليون دولار والذى دفعه المستثمر فى مجال العملات المشفرة جاستن سان، فى مزاد مماثل فى عام 2019، ولم يتم الكشف عن هوية الفائز الجديد حتى الآن، وفقًا لـ «العربية».
ومن المقرر أن تذهب عائدات المزاد إلى جلايد، وهى جمعية خيرية بمقاطعة سان فرانسيسكو، تقدم وجبات ومأوى وفحوصات للكشف عن مرض الإيدز و التهاب الكبد الوبائى، ووتقدم تدريبًا لشغل الوظائف المختلفة، وبرامج للأطفال أيضًا.
يذكر أن الملياردير وارين بافيت، مالك شركة بيركشاير هاثاواى، والرئيس التنفيذى لها، البالغ من العمر 91 عامًا، ساعد قبل ذلك فى جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جمعية جلايد خلال 22 مزادًا لتناول الغذاء معه.
وكان بافيت قد تعهد بالتبرع بكل ثروته تقريبًا، والتى تقدر بنحو 93.4 مليار دولار، والتى وضعته فى المرتبة السابعة ضمن أغنياء العالم، بحسب «فوربس».
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