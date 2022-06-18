تفاصيل وأسعار فئة الاشتراك المدفوع من سناب شات

وأضاف متحدث سناب شات أن الشركة متحمسة لإمكانية مشاركة الميزات الحصرية والتجريبية والإصدارات السابقة مع المشتركين لدينا، ومعرفة المزيد حول أفضل طريقة لتقديم الخدمة.
وستسمح الميزة الجديدة من التطبيق للمستخدمين تثبيت صديق واحد على أنه 1 BFF، وسيمنحهم أيضًا إمكانية الوصول إلى بعض الرموز الحصرية كما سيحصل مستخدمو «Snapchat Plus».
على شارة على ملفهم الشخصى، وسيكون لديهم الوسائل لرؤية مواقع أصدقائهم على مدار اليوم الماضى، إذا كان هؤلاء الأصدقاء يشاركون موقعهم مع المستخدم، كما سيروا عدد الأصدقاء الذين أعادوا مشاهدة قصصهم وبناءً على التفاصيل التى تم اكتشافها ستكلف الخدمة المستخدمين 4.59 يورو أى ما يعادل 4.83 دولار شهريًا، أو 45.99 يورو، 48.41 دولار سنويًا، بحسب «العربية».
ويمكن أن تتغير هذه الميزات والأسعار بحلول الوقت الذى تكون فيه الميزة جاهزة للإطلاق إذا قررت سناب شات تقديم الخدمة، ونظرًا لأن الشبكات الاجتماعية والتطبيقات الأخرى تقدم أيضًا أو تعمل على مستويات مدفوعة خاصة بها.
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