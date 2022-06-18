هل تهاجم البشر؟.. أسماك قرش «الممرضة وأبو مطرقة» تقترب من شواطئ أمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح باحثون من جامعة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك 3 أنواع من أسماك القرش تجذبها المدن المزدحمة، هى «القرش أبو مطرقة وقرش الثور والقرش الحاضن والذى يطلق عليه الممرضة أيضًا»، وفقًا لما نشرته مجلة «Marine Ecology Progress Series»

وأكد مدير برنامج «M Shark Research and Conservation» والمؤلف الرئيسى للدراسة، أنهم فوجئوا أثناء الدراسة بأن الأسماك التى قاموا بتعقبها قد قضت وقت طويل بالقرب من أصوات المدينة المزدحمة وأضوائها، وتكون قريبة أيضًا من الشاطئ.

ويرجح الباحثون أن انجذاب أسماك القرش إلى الشواطئ المزدحمة، لرغبتها فى التخلص من جثث الأسماك.

ولفت الباحثون إلى أن ذلك يمثل خطرًا على الأسماك وعلى البشر أيضًا، فاقتراب أسماك القرش للشواطئ يعرضها لخطر الملوثات السامة والصيد، مستبعدين فكرة هجوم أسماك القرش على البشر بالقرب من الشواطئ.