لانتقادهم إيلون ماسك.. فصل 5 موظفين من شركة سبيس إكس

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الموظفين وزعوا الرسالة على باقى الزملاء بالشركة، بهدف إثارة البلبلة، الأمر الذى قوبل بالرفض.
وقالت جوين شوتويل رئيسة «سبيس إكس»، إن الموظفين الـ 5 جعلوا باقى من فى الشركة يشعورون بحالة من عدم الارتياح والغضب، وحاولت الرسالة إجبارهم بشيء ما على التوقيع على طلبات لا تعكس وجهات نظرهم على الإطلاق.
وطالبت الرسالة بضرورة فصل "سبيس إكس" فى أسرع وقت عن الطابع الشخصى لإيلون ماسك، وأن تبقى الشركة مكانًا مميزا للعمل من خلال حزمة إجراءات تضمن ذلك.
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