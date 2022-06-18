سامسونج تطلق ميزة جديدة على هواتفها

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع «techcrunch»، أكدت سامسونج إطلاق محفظتها الرقمية بهدف تمكين المستخدمين من تخزين المفاتيح الرقمية وبطاقات الهوية، إضافة إلى المزيد من المعاملات الإلكترونية فى مكان واحد.
وكشفت الشركة تفاصيل المحفظة الجديدة، مشيرة إلى أنها عبارة عن تطبيق رقمى، يضم وظائف تطبيقى Samsung Pay وSamsung Pass فى منصة واحدة آمنة تمامًا.
وبداية من اليوم، يمكن لمستخدمى أجهزة جلاكسى التى تعمل بنظام Android 9 Pie أو إصدار أحدث فتح تطبيقى سامسونج لدمجهما من أجل الانتقال إلى استخدام تطبيق الشركة الجديد.
جدير بالذكر أن الميزة الجديدة تعمل فى دول: أمريكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
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