سيدة تلد على متن طائرة وطبيب يكشف الكواليس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بحسب "العربية" فبعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة، وجه الطاقم الخاص بها ندءا يستفسر عن وجود طبيب بين الركاب، وسرعان ما أعلن الدكتور ملفى الخنجر، المتخصص فى "الصحة العامة" عن نفسه.

وتبين بعد ذلك أن هناك امرأة فلبينية تعانى من آلام المخاض، وانها على وشك الولادة، فوجه بتجهيز المعدات المتوفرة على متن الطائرة، وطلب استشارة من طبيب مختص، وشرع فى عملية الولادة مباشرة.

وفى أول تعليق قال الدكتور ملفى الخنجر، فى تصريحات لـ "الإخبارية" إن العملية كانت سهلة وبسيطة، وأنجبت المرأة الفلبينية ولدا، وتم استقبالها فى المطار بالورود بعد رحلة استغرقت 3 ساعات.