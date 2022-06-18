سول تخطط لإطلاق الصاروخ الفضائى «نورى» فى 21 يونيو

جدة - نرمين السيد - تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق صاروخها الفضائى المحلى "نورى" فى الأسبوع المقبل، وذلك عقب حدوث خلل فنى فى جهاز استشعار خزان المؤكسد الذى أجبرها على إلغاء إطلاق الصاروخ هذا الأسبوع.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية جنوبية عن المسئول فى وزارة العلوم الكورية كون هيون جون قوله، "نخطط لعقد لجنة إدارة إطلاق لمتابعة الإطلاق الثانى (لنورى) فى 21 يونيو الجارى، وحددت الوزارة الفترة حتى 23 يونيو كنافذة لإطلاق الصاروخ "نورى".

وأشار كون إلى أنه تم تحديد الجزء المعطوب داخل نظام الاستشعار واستبداله.

وستكون عملية الإطلاق فى الهواء الطلق ثانى إطلاق للصاروخ "نورى"، بعد رحلته الأولى فى أكتوبر.

وفى محاولته الأولى فى أكتوبر، طار "نورى" بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر، لكنه فشل فى وضع قمر صناعى وهمى فى المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة فى وقت أبكر مما كان متوقعا.

واستثمرت كوريا الجنوبية ما يقرب من تريليونى وون (1.8 مليار دولار أمريكى) فى بناء "نورى" منذ عام 2010.. وتم تنفيذ المشروع بتقنية محلية الصنع على أرضها الخاصة، بما فى ذلك التصميم والإنتاج والاختبار والتشغيل.

وتخطط الدولة لإجراء 4 عمليات إطلاق إضافية لـ "نورى" بحلول عام 2027 كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز برنامج الصواريخ الفضائية فى البلاد.