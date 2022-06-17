نصيحة هانى الناظر للتغلب على الحزن

جدة - نرمين السيد - وقال فى منشور عبر حسابه على فيس بوك: "كل إنسان لابد وأن يمر خلال حياته بلحظات ألم وحزن ولكنه يمر أيضا بساعات سعادة وفرح".

وتابع: "نصيحتى كطبيب واعتبرها من أب أو أخ أكبر اسعى دائما أثناء لحظات الحزن أن تجعلها تمر سريعة فلا تستسلم لها وتغلب عليها بالانشغال بأشياء أخرى تفيدك وبالانخراط فى أعمال وأفكار تفيد الآخرين تنسيك الألم وتغطى على الحزن".

وأردف: "أما ساعات السعادة والفرح فاجعلها تمر بطيئة وتشبث بها ولا تسرع من نهايتها وركز فى كل لحظة من لحظاتها واستمتع بها وانظر لكل شىء جميل حولك واضحك وشارك من معك الابتسامة ولا تنشغل بأى شىء آخر ولا تفكر فى شغلك وعملك ولا فى بكرة ولا بعده.. حارب الحزن بتجاهله واستمتع بالسعادة بالتمسك بها".