ساديو مانى يلعب وسط أبناء قريته فى الوحل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر على مانى علامات الفرح والبساطة وسط أبناء قريته، وهو يلعب كرة القدم فى الوحل.
وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع نظيره ليفربول الإنجليزى للتعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، نقلا عن تقارير ألمانية، أن صفقة انتقال مانى من ليفربول إلى بايرن ميونخ تمت بعد التوصل لاتفاق كامل بين الطرفين.
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