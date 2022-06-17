جورجينا عن ابن رونالدو: رجل صغير عظيم (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت جورجينا رودريجيز، مجموعة من الصور لها مع جونيور كريستيانو رونالدو، وعلقت: "ليوم سعيد وحياة مليئة باللحظات الرائعة.. ستستمر أمى وأبى وإخوتك فى المشى والتزلج والطيران والسباحة والإبحار والحلم والإبداع والاستمتاع جنبًا إلى جنب.. نحن فخورون جدًا بالرجل الصغير العظيم الذى أصبحت عليه.. نحن نحبك بلا حدود".

يشار إلى أن والدة جونيور غير معروفة، لأنه من مواليد 17 يونيو 2010.