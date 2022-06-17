المياه تحاصر ركاب طائرة بريطانية فى الجو (صور)

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جدة - نرمين السيد - البداية كانت مع شعور الركاب بتساقط المياه كالمطر على رؤسهم داخل الطائرة، البريطانية التى أقلعت من مطار هيثرو متجهة إلى ولاية واشنطن الأمريكية.
وقال أحد الركاب أن الأمور كانت تسير على ما يرام و بدون أى مشكلة أثناء الإقلاع، مشيرا أنه عقب الخروج من المجال الجوى البريطانى، وقبل الهبوط فى أمريكا بدأت الأزمة، ووجد الركاب فى الجزء الخلفى أنفسهم تحت المياه، ما أثار مخاوف لديهم من فشل الهبوط.
وبحسب "ذا صن" فإن عملية الهبوط تمت بنجاح، فيما لم توضح شركة الطيران أسباب سقوط المياه بهذه الطريقة.
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