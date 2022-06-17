مجسم لتأبين متصفح إنترنت إكسبلورر بعد توقفه رسميا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وبحسب العربية فقد صمم المجسم، أحد المهندسين من كوريا الجنوبية، بهدف تأبين متصفح إنترنت إكسبلورر تقديراً له بعد 27 عاماً من العمل، وكتب: "لقد كان أداة جيدة لتحميل المتصفحات الأخرى".
وأعلنت شركة "مايكروسوفت" رسمياً، إيقاف دعم تحديث المتصفح "إنترنت إكسبلورر"، الذي أطلقته قبل نحو 27 عاما (أغسطس 1995)، وتعتزم تركيز جهودها على متصفح (إيدج) الذى أطلقته عام 2015.
وينضم التطبيق الذى انطلق منذ 27 عامًا الآن إلى هواتف بلاك بيرى ونقلم الهاتف جهاز بالم بيلو، فة سلة المهملات، وفقًا لـ «أسوشييتد برس».
وكان مايكروسوفت قد أعلنت العام الماضى أنها ستعلق العمل بالمتصفح فى يونيو 2022، مما دفع المستخدمين إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، الذى تم إطلاقه فى عام 2015، وأوضحت الشركة أن الوقت حان للمضى قدمًا.
وأشار شون ليندرساى، مدير برنامج مايكروسوفت إيدج، أن المتصفح الذى تم إطلاقه فى 2015 ليس فقط تجربة أسرع وأكثر أمانًا وحداثة من إنترنت إكسبلورر، بل قادر أيضًا على معالجة أحد الشواغل الأساسية، إلا وهى التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة.
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