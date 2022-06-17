مجسم لتأبين متصفح إنترنت إكسبلورر بعد توقفه رسميا (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب العربية فقد صمم المجسم، أحد المهندسين من كوريا الجنوبية، بهدف تأبين متصفح إنترنت إكسبلورر تقديراً له بعد 27 عاماً من العمل، وكتب: "لقد كان أداة جيدة لتحميل المتصفحات الأخرى".

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" رسمياً، إيقاف دعم تحديث المتصفح "إنترنت إكسبلورر"، الذي أطلقته قبل نحو 27 عاما (أغسطس 1995)، وتعتزم تركيز جهودها على متصفح (إيدج) الذى أطلقته عام 2015.