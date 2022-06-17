على بعد 33 سنة ضوئية.. اكتشاف أقرب نظام متعدد الكواكب من الأرض

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الفلك فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نظاما جديدا متعدد الكواكب يقع على بعد 33 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ما يجعله أحد أقرب أنظمة الكواكب المتعددة المعروفة لنظامنا.





وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن النظام المكتشف حديثا يمتلك كوكبان يدوران حول نجم "إم القزم"، وأطلق عليه العلماء اسم HD 260655. وحول صلاحية العيش على هذا النظام المكتشف حديثا، أوضح العلماء صعوبة العيش هناك نظرا لدوران كوكبيه حول النجم على مسافة قصيرة جدا، وهو ما يجعلهما معرضين لدرجات حرارة عالية، تحول دون بقاء الماء السائل على سطحهما. ويمنح هذا الكشف الجديد العلماء والباحثين فى اكتشاف دراسة الغلاف الجوى.

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