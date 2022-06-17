بكاميرا ثلاثية.. مواصفات أحدث إصدار لـ أوبو

جدة - نرمين السيد - كما يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد Reno7 A، بشاشة تحتوى على ماسح ضوئى لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وجاء الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بلغت دقة الرئيسية 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابيكسل، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى AI التى تقوم بتعديل الألوان بشكل مصطنع، مما يضفى جمالا ودقة على الصورة.

إلى ذلك يحتوى هاتف أوبو Reno7 A ـ الذى يعمل بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695 ـ على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويقترن الهاتف الجديد لـ أبو بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم تصنيف IP68 لحماية الجهاز ضد الماء والغبار، ودعم تقنية الدفع الإلكترونى NFC.

الهاتف يتم تشغيله بواجهة المستخدم ColorOS 12 من أوبو المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويأتى ببطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.