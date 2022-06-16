روبوت يسافر عبر الجسد ويحل محل الأدوية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - الروبوت بحجم عقلة الإصبع ومستوحى من فن الأوريجامى ويمكن التحكم فيه باستخدام المغناطيس. وحسب ديلى ميل البريطانية يمكن للروبوت أن يحدث ثورة فى الطب وفقا للباحثين. ويحل الروبوت محل الحبوب أو الحقن فى الوريد التى يمكن أن تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها. الروبوت الجديد مزود بلوحة مغناطيسية وقادر على السفر والسباحة عبر سوائل الجسم. يستفيد الروبوت من حركة الطى التى تؤدى إجراءات معينة بطريقة مماثلة للأكورديون.

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