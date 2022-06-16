لعبة بازل تمنح الفائز جائزة بـ 2 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - روجت مجموعة "MSCHF" للإصدار الثانى من لعبة الألغاز، ويحمل اسم "The 2 Million Dollar Puzzle".

وجاء تسمية لعبة البازل "The 2 Million Dollar Puzzle" للكشف زيادة الجائزة وتقديم فرصة للاعبين بالفوز بـ 2 مليون دولار.

وتحتوى اللعبة على اثنان من الصنادق، الموجودة باللعبة على الجائزة الكبرى، مما يجعل إجمالى الجوائز باللعبة تصل لـ 2 مليون دولار، وفقا لموقع "engadget" التقنى.

فعند الاشتراك فى اللعبة، يجد اللاعب 500 قطعة لتجميع اللغز وتشكيل صورة، دون وجود صورة للنتيجة النهائية لقطع اللغز.

وعند إكمال التحدى المكون من 500 قطعة لغز، يحتاج اللعب إلى مسح رمز الاستجابة السريع QR ضوئيا، للكشف عن الأرباح والتأكد من الفوز بإحدى الجوائز التى تتراوح من 25 سنتا إلى مليون دولار، وبعد الفوز ترسل الشركة الأرباح إلى عنوان البريد الإلكترونى خلال 4 أيام.