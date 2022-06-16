«الأزهر للفتوى» يحتفى بذكرى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

جدة - نرمين السيد - ولد فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل فى 17 يونيو عام 1905م، بقرية ميت غزال، مركز السنطة، محافظة الغربية، وأتم حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بالمعهد الأحمدى فى طنطا؛ ليتلقى علوم التجويد والقراءات.

وتميز الشيخ منذ صغره بأداء فذ فى تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة منقطعة النظير فى التنقل بين أنغامها وألوانها، وحسن تعبير عن معانى آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفه وابتدائه، وتمكنه فى تجويد وقراءات القرآن الكريم.

ذاعت شهرة الشيخ فى محافظته والمحافظات المجاورة لها فى بداياته، ثم انتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته، وازدانت بصوته محافلها ومناسباتها.

وفى محفل تغيب عنه الشيخ عبدالفتاح الشعشاعى لظروف طارئة كان لحسن تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل بالغ الأثر فى تعرف جمهور جديد عليه، وذيوع صيته، وتعلق قلوب مستمعى القرآن الكريم بصوته الشجى العذب.

وبعد سماع الملك فاروق تلاوته وإعجابه بها؛ أمر بتعيينه قارئا لقصر مصر الملكى، رغم عدم اعتماد إذاعة القرآن الكريم له فى ذلك الوقت.

وفى عام 1945م انطلق صوت الشيخ مصطفى إسماعيل؛ صادحا بآيات الكتاب العزيز عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وتعلقت بصوته الآذان والقلوب، وطارت شهرته فى آفاق مصر والعالم.

وقد جاب الشيخ كثيرا من دول العالم؛ قارئا لآيات القرآن الكريم، ومحييا ليالى رمضان، وسط احتفاء وتقدير كبيرين على المستوى الشعبى والرسمى فى شتى الدول التى زارها، والتى من بينها دولة فلسطين، التى قرأ بحرمها القدسى الشريف «المسجد الأقصى» تلاوته المشهورة فى ذكرى الإسراء والمعراج عام 1960م، كما حصل على العديد من الأوسمة داخل مصر وخارجها.

وبعد صحبة صادقة لتلاوة آيات القرآن الكريم دامت إلى آخر أيام حياته؛ رحل الشيخ عن عالمنا فى 26 من ديسمبر عام 1978م، ودفن فى قريته ميت غزال، بمركز السنطة، محافظة الغربية؛ تاركا خلفه ثروة كبيرة من التلاوات القرآنية الرائعة والمتقنة.