أثناء إطعامه.. نمر يفترس حارس الحديقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت حديقة حيوان فى المكسيك، حادثة ليس لأول مرة، وهى عض نمر لذراع حارس الحديقة الخاص بإطعامه داخل القفص بالمكسيك.

ويدعى حارس حديقة الحيوان الخاص "خوسيه دى خيسوس"، ويبلغ من العمر 23 عاما، والذى وجد النمر البنغالى يسحبه من ذراعه، محاولا الضغط على فكيه، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

قال مالك النمر لوسائل الإعلام المحلية إنه دفع الفواتير الطبية للرجل، مضيفا أنه كان لديه جميع التصاريح اللازمة لامتلاك النمر.

وتم نقل دى جيسون إلى المستشفى، ولكن رفض السماح للمسعفين ببتر يده، لذا أساءت حالته وأُصيب بنوبة قلبية شديدة، وبعد مرور ساعات مات حارس حديقة الحيوان.