وحش بحرى يهاجم رجلا ويمتص دمه بأمريكا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ورصد رجل قصته مع ذلك الكائن البحرى الغريب، الذى تفاجئ به فى المياه، وبدأ يسبح مسرعا تجاه الشاطئ بعد شعوره بامتصاص دمه.

وأشارت صحيفة "الديلى ستار" البريطانية، إلى أن ذلك الكائن البحرى الغريب هو "لامبرى البحر"، وهو أحد الوحوش البحرية تحت الماء.

وأوضحت أنه بمجرد فتح الكائن البحرى فمه الممتلئ بصفوف دائرية متعددة من الأسنان، وأضاف مارك جادن، الخبير البحرى: "إن قوة الشفط فى فم لامبرى تجعله قاتلاً جدًا خصوصًا فى منطقة البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية".

وكشف مارك أن ذلك الوحش لا يملك أرجل، كما يصل طوله إلى حوالى 120 مللى متر ثم يتوقف عن التغذية.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تختلف طريقة تنفسه ما يسمح له بالتنفس أثناء الإمساك بشخص ليتغذى على دمه.