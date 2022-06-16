خلال حر الصيف.. خطوات تساعدك على حفظ الأطعمة بسهولة

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من النصائح التى تساعد فى الحفاظ على الطعام، لأجل تقليل التعرض للأمراض التى تنقلها الأطعمة.

ومن بين خطوات حفظ الطعام خلال أجواء الصيف الحارة، وفقا لموقع "pinkvilla":

- تخزين بقايا الطعام بشكل صحيح:

يعد خطوة تخزين بقايا الطعام، من أهم الخطوات التى تضمن سلامة الغذاء دون تعرضه للبكتيريا وغيره من المشاكل التى تؤذى صحة متناوليه.

وينصح الخبراء بضرورة التأكد من عدم ترك الطعام مكشوفا لأكثر من ساعتين، حتى لا يتحلل الطعام بسرعة، بالإضافة إلى تغطية الطعام المطبوخ، والاحتفاظ بالبقايا فى الثلاجة لتجنب الفطريات أو البكتيريا.

- عدم ترك الفاكهة والخضراوات المقطعة مكشوفة:

يُحذر ترك الفاكهة والخضراوات المقطعة مكشوفة فى محيط مفتوح لفترة طويلة، لتجنب تلوثه بالميكروبات الضارة.

- غسل الخضار جيدا:

يجب غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل طهيها، للتخلص من الجرثرومات والأوساخ والشوائب والحشرات وغيره، لذا يمكن الاستعانة بالمياه وغيرها من حلول التنظيف الأخرى مثل الخل.

- المطبخ الصحى:

يفضل تنظيف وتطهير الألواح وغسل الأوانى بشكل صحيح، مع التأكد من نظافتها قبل وبعد الاستخدام.