جدة - نرمين السيد - ولمست طالبة بإحدى المدارس فى بريطانيا، نبته تزداد انتشارها فى الحرارة المرتفعة، وبدأت تعانى بعدها بآلالام شديدة فى يدها. وتم تشجيع يد الفتاة بأنها مصابة بالحروق، بسبب لمس تلك النبتة الخطيرة، التى أصابتها بتهيج الجلد لاحتوائها على مواد سامة. وتحتوى تلك النبتة على مركبات كيميائية عضوية سامة تسمى "فوروكومارى"، لذا تسربت سمومها إلى عمق الخلايا لذا أُصيبت بحروق فى اليد. ووفقا لموقع "ديلى إكسبريس"، قالت المدرسة فى بيان لها: "نأسف لوقوع مثل هذه الحادثة التى انتهت بدخول إحدى طالباتنا إلى المستشفى من جراء حروق من الدرجة الثانية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الدرجة الثانية.. نبات يحرق يد طالبة ببريطانيا (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.