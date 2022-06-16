دبى تكرم هانى البحيرى كأفضل مصمم فساتين الزفاف (صور) 

جدة - نرمين السيد - تألق مصمم الأزياء هانى البحيرى، بعرضى أزياء فى مدينة دبى الإماراتية ضمن فعاليات مهرجانى "فاشون فاكتور" فى موسمه الثانى و"إنترناشيونال فاشون جالا" بحضور مشاهير وصناع الموضة بالعالم.





وتم تكريم البحيرى، كأفضل مصمم فساتين زفاف بالعالم العربى، فى الحدثين الأضخم فى عالم الموضة بالعالم العربى، وأهداه التكريم د. عبدالله الشيبانى، وشقيق حاكم عجمان.

ترأس البحيرى، لجنة تحكيم فعاليات الموسم الثانى من فاشون فاكتور الذى تنافس به 12 من شباب مصممى الأزياء من مختلف دول العالم، وضمت اللجنة فى عضويتها خبيرة التجميل والاتيكيت أمينة شلباية، والعالمى مايكل سينكو، والفلبينى أماتو، واللبنانى زياد نكد، واللبنانى صادق ماجد، والعمانية زهرة، وشاركوا بعروض أزياء ضمن فعاليات المهرجان نالت إعجاب الحضور من مشاهير العالم العربى ومتابعى الموضة.

المعروف أن البحيرى انفرد على مدى 3 أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم حيث ارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزى وبلغ قيمته 5 ملايين دولار، والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا والذى قدر بحوالى 200 مليون جنيه مصرى، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعى الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم هانى البحيرى مصنوع من الألماس الحر، تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته إحدى الفنانات.