- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وتم تكريم البحيرى، كأفضل مصمم فساتين زفاف بالعالم العربى، فى الحدثين الأضخم فى عالم الموضة بالعالم العربى، وأهداه التكريم د. عبدالله الشيبانى، وشقيق حاكم عجمان.
ترأس البحيرى، لجنة تحكيم فعاليات الموسم الثانى من فاشون فاكتور الذى تنافس به 12 من شباب مصممى الأزياء من مختلف دول العالم، وضمت اللجنة فى عضويتها خبيرة التجميل والاتيكيت أمينة شلباية، والعالمى مايكل سينكو، والفلبينى أماتو، واللبنانى زياد نكد، واللبنانى صادق ماجد، والعمانية زهرة، وشاركوا بعروض أزياء ضمن فعاليات المهرجان نالت إعجاب الحضور من مشاهير العالم العربى ومتابعى الموضة.
المعروف أن البحيرى انفرد على مدى 3 أعوام متتالية بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم حيث ارتدت فستان العام الأول الفنانة يسرا اللوزى وبلغ قيمته 5 ملايين دولار، والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا والذى قدر بحوالى 200 مليون جنيه مصرى، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.
وفوجئ الجميع من متابعى الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم هانى البحيرى مصنوع من الألماس الحر، تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته إحدى الفنانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبى تكرم هانى البحيرى كأفضل مصمم فساتين الزفاف (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.