تطورات فى جهاز «iPad» جديد من أبل

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن قيام شركة "أبل" فى جهاز الآيباد بتحويل منفذ شحن أيفون "Lightning" إلى "USB-C". ويمكن توصيل الآيباد الجديد بالشاشات والأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى تحسين سرعة نقل البيانات السلكية، وفقا لموقع "Engadget" التقنى. وتأتى شاشة أبل بنفس الدقة الموجودة فى iPad Air، كما يتم تزويده بمعالج قوي وحديث الخاص بآبل من نوع A14 Bionic، بالإضافة إلى دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G. وأشارت التسريبات إلى أن الإصدار الأساسى من "iPad" يعد الطراز الأخير المزود بكابل شحن من نوع "Lightning".

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